Plan d’Accélération des Investissements Régionaux : La Région et les partenaires sociaux signent la 1re charte d’engagement de France

Une charte d’engagement retraçant l’ensemble des objectifs et ambitions poursuivis par ses signataires dans la mise en œuvre du plan d’accélération. Ces objectifs se déclinent à travers quatre thématiques et 25 engagements en matière de sécurisation de l’emploi et des compétences, d’inclusion et de solidarité, de conditions et d’organisation du travail, et enfin de transition écologique et énergétique