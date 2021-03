La belle aventure hôtelière portée au moulin d'Hauterive à Saint Gervais en Vallière

A la lisière de la Côte d'Or et aux confins de la Saône et Loire, cet ancien moulin du XIIe siècle, né des moines de Cîteaux, a connu une vraie cure de jouvence. Le coup de coeur d'info-chalon.com.

C'est à la famille Laligant à laquelle on doit cette rénovation hors-norme réalisée au cours de ces derniers mois. Le moulin d'Hauterive situé à Saint Gervais en Vallière, hôtel 3 étoiles et restaurant semi-gastronomique, a connu une cure de jouvence sans précédents. Intérieur et extérieur ont été entièrement repris afin de donner un cachet plus que sympathique à ce lieu buccolique au bord de la Dheune. Et le résultat est bien au rendez-vous ! Pour celles et ceux qui connaissaient les lieux avant le rachat de l'établissement en 2018 par la famille Laligant, on peut vous assurer que la surprise sera au rendez-vous.

1 million d'euros d'investissement

Les repreneurs n'ont pas ménagé leur peine pour faire de ce lieu, un cadre qui devrait faire causer. A sa tête, Isabelle et son époux mais aussi Quentin et Maëva les enfants, qui ont tous leurs responsabilités, dans cet établissement qui emploiera à terme une douzaine de personnes. Le premier recrutement a bien entendu été le Chef, Mickaël Thibert, bien connu des Beaunois et des adeptes des tables beaunoises.

Côté prestations, l'établissement propose une gamme très étendue allant du jaccuzzi à la piscine totalement revisitée mais aussi hammam.. sans compter trois suites et 15 chambres. L'établissement qui fera sa première ouverture officielle.. espère s'élancer aux abords de la mi-avril.

Laurent Guillaumé