L’EFS a organisé une collecte supplémentaire de sang à Saint Rémy.

L’amicale San Rémoise pour le don de sang bénévole a été sollicitée par l’EFS pour une collecte supplémentaire, ce n’est pas peu dire qu’il y a urgence à reconstituer les stocks de sang.

Joëlle Goujon et les bénévoles de l’amicale San Rémoise pour le don de sang se sont retrouvés ce lundi après-midi à la salle de l’espace Brassens pour apporter leur aide à l’équipe médicale de Montceau de l’EFS pour cette collecte supplémentaire. Comme pour chaque collecte, ils ont assuré le service des collations pour les donneurs et le nettoyage de la salle après la collecte. Cette collecte a nécessité le déplacement d’un médecin, de trois infirmières, de deux personnes pour le secrétariat et 7 bénévoles de l’amicale.

40 rendez-vous étaient programmés pour ce don de sang, 37 donneurs présentés pour 35 prélevés dont 2 nouveaux donneurs. « Ce n’est pas mal pour une collecte supplémentaire de 40 rendez-vous » faisait remarquer Joëlle Goujon présidente de l’Amicale San Rémoise pour le don de sang.

Le protocole sanitaire en place pour les collectes impose un changement de masque à l’entrée dans la salle de prélèvement. Un masque neuf est remis aux personnes qui arrivent et celles-ci doivent déposer leur masque personnel dans une poubelle dédiée. Les masques ainsi récupérés pendant la collecte seront déposés dans le totem de la mairie pour rejoindre ensuite le centre de traitement.

La prochaine collecte aura lieu le 06 Avril 2021à Saint Rémy dans la salle de l’espace Brassens de 15h30 à 19h.

C.Cléaux