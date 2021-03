Les infirmiers méprisés dans la prescription de la vaccination covid selon l'Ordre National Infirmiers

Nous sommes interrogés sur la déréglementation de la pratique infirmière et l’extension massive des prérogatives des autres professions. Ceci remet une nouvelle fois en question la valorisation des infirmiers que nous nous devons de défendre. L’Ordre assume sa responsabilité dans la représentation de la profession et interpelle vivement sur la nécessité d’une plus grande autonomie et élargissement des compétences pour les infirmiers. Nous avons d’ores et déjà contactés l’ensemble des élus politiques de la région pour questionner en ce sens M. Le Ministre des Solidarités et de la Santé sur l’extension de ces prérogatives dans cette lutte contre l’épidémie de la Covid. Si les enjeux de santé sont définitivement primordiaux, les infirmiers sont déterminés à faire entendre leur mécontentement et leur volonté de voir évoluer leurs compétences et la profession voire de s’inscrire dans une démarche de citoyenneté.

Conseil Régional Ordre des Infirmiers Bourgogne Franche Comté