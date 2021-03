Mon Sang Pour Les Autres, c’est ce samedi 20 mars

Dépêchez-vous de vous inscrire à la collecte Mon Sang Pour Les Autres programmé samedi prochain. On a besoin de votre sang..

Annulée l’an passé en raison du début de la pandémie de Covid-19, Mon Sang Pour Les Autres aura bel et bien lieu en 2021. La grande collecte de sang, organisée par les rotary-clubs Chalon Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent et par l’Inner Wheel de Chalon, en liaison avec l’Etablissement français du sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté, et avec le soutien matériel de l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon, se déroulera ce samedi 20 mars, de 10 heures à 17 heures, dans la salle du Conseil, mise à disposition par le maire Gilles Platret.

Mais dans une configuration toute particulière. Contrairement aux autres éditions il n’y aura pas d’animations et le traditionnel repas chaud, servi à l’issue du don, sera remplacé par un plateau repas froid. Respect des règles liées à la crise sanitaire oblige.

10 000 dons nécessaires chaque jour

Le Covid-19 fait donc malheureusement toujours partie de notre quotidien et dans pareil contexte les dons sont plus que jamais indispensables. 10 000 dons sont en effet nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Sachez qu’en une heure vous pouvez sauver trois vies. Il vous suffit de vous sentir en bonne santé, d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser au moins 50 kg et de vous munir d’une pièce d’identité.

Vous avez peur de donner votre sang en cette période de Coronavirus. Rassurez-vous ! Toutes les mesures barrières sont prises pour votre sécurité. Afin de faciliter l’organisation sur place, il vous est demandé de ne pas venir accompagné par une personne qui ne donne pas son sang et de porter le masque qui vous sera distribué à l’accueil.

Une collecte sur rendez-vous

Depuis le début de la pandémie les collectes se font sur rendez-vous pour respecter la distanciation. Vous souhaitez participer à Mon Sang Pour Les Autres. Rien de plus simple. Réservez votre don sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Les donneurs sans rendez-vous seront quand même accueillis en fonction de l’affluence. Vous n’êtes pas tout à fait certain de pouvoir faire le geste qui sauve, un conseil : avant de vous déplacer, vérifiez les éventuelles contre-indications (tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste...) en faisant le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « Suis-je éligible au don de sang » ou sur l’application Don de sang.

Lors de la précédente édition, en 2019, 186 donneurs, dont 44 primo-donneurs, avaient été au rendez-vous. Afin de tenter de faire aussi bien deux ans plus tard, les organisateurs ont eu l’idée de créer deux challenges. L’un réservé aux enfants des écoles primaires de Chalon et dont l’objectif est de mobiliser à cette noble cause le plus de parents et de membres de leur famille possible. L’autre à destination des fidèles des salles de sport et dont la finalité est d’inciter le plus grand nombre de sportifs à donner leur sang. Le pari sera-t-il réussi ? Réponse samedi aux alentours de 17 heures.

Gabriel-Henri THEULOT

Photo d’archives 2019