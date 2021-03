Chalon Dans la Rue : La Kie Faire Ailleurs, en résidence à l'Abattoir, a présenté une partie de son spectacle en cours de création « Nuque Rouge »

Un spectacle qui était réservé aux professionnels. Le Photoreportage info-chalon.com

Samedi 27 mars à 16h30 sur le site de l'Abattoir, après des mois d'écriture, 2 résidences de "récolte" de matière, la Kie Faire Ailleurs, actuellement en résidence à l'Abattoir à Chalon-sur-Saône, a assemblé les premières pièces du puzzle de Nuque Rouge pour présenter leur déambulation qui dure une vingtaine de minutes aux professionnels présents.

Info-chalon était présent lors de ce spectacle : « dansé et visuel où les acteurs ont mélangé des images travaillées, des idées avec un lien avec la radio et l’écriture sonore et parallèle. Une façon aussi pour eux, de tester en même temps ce spectacle et se donner une idée de parcours et d’occupation d’un espace… bref une tentative osée qui a été chaleureusement applaudie par le public de connaisseurs ! ».

Pour information :

« La Kie Faiяe-Ailleuяs est un collectif à géométrie variable implanté à Marseille. Elle réunit des artistes issus de pratiques diverses autour d'un désir : créer des spectacles, performances ou événements qui questionnent les rapports sociaux en cherchant à agir hors des entiers battus.

Les Nuques Rouges, traduction littérale des rednecks, comme la transposition d'une certaine mythologie américaine. L'esthétique nous ramène parfois à cette Amérique profonde (les camions huileux, le rock n'roll gras ou les aigles tatoués sur le bras).

Les Nuques Rouges, à l'image des natifs amérindiens dans leurs réserves, constituent une tribu qui s'éteint à petit feu. La ruralité se transforme : les discothèques se vident, les réseaux sociaux remplacent les cafés, le monde agricole se paupérise renvoyant la jeunesse vers les villes.

Ce spectacle dansé et visuel sera avant tout une recherche, une sublimation de nos représentations. En décidant de s'ouvrir à nos sensibilités, Nuque Rouge témoignera de notre fragilité à parler d'un monde fracturé, sans cynisme, sans sarcasmes ».

Actuellement en écriture avec Guillaume Derieux et Laureline Richard renforcé par Pierric Bailly.

J.P.B