Shehabi Market et son épicerie syrienne ouvre ses portes à côté du Conservatoire du Grand Chalon

Asad Shehabi est une figure de la communauté syrienne chalonnaise avec une vingtaine d'années au compteur. C'est rue Victor Hugo qu'il a décidé de se lancer.

Les Arts d'Alep, votre nouvelle épicerie de produits orientaux et tout particulièrement de Syrie vient d'ouvrir au 6 de l'Avenue Victor Hugo à Chalon sur Saône. Ouverte tous les jours de 9h à 17h non stop, l'épicerie qui devait initialement ouvrir sous la forme de restauration a du s'adapter au contexte sanitaire mais ce n'est que partie remise. L'établissement proposera prochainement des plats à emporter, mais aussi avec la future terrasse, du thé et du café à la mode orientale.

L'épicerie propose déjà une gamme de produits très étoffés, de l'huile d'olive de Palestine en passant par les fameux savons d'Alep.. mais aussi aubergines de Syrie, épices, pistaches d'Alep... et des dizaines d'autres références. A découvrir...

Laurent Guillaumé