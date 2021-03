Les meubles reprennent vie avec Frederia et ses meubles d'encre à Chalon sur Saône

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Depuis désormais trois ans, niché au coeur du quartier Saint-Gobain, Frédérique Petitjean, redonne vie aux meubles. Amoureuse d'art déco où elle puise son inspiration, Frederia Meubles redonne vie à des meubles oubliés dans les ressourceries et autres Emmaüs. Infographiste, malentendante, Frédérique Petitjean a su trouver son nouveau chemin de vie entre le bois et l'encre noir, tout en faisant la promotion à chaque étape de sa vie professionnelle de comportements plus respecteux.

"Je suis dans un esprit de revalorisation et la découverte du transfert sur le bois a changé radicalement ma façon de voir les choses" confie-t-elle. Et c'est quasi seule dans son coin de Saint-Gobain, qu'elle a su trouver sa route. Avec des clients glanés au gré des réseaux sociaux et d'internet, elle expédie ses petits meubles dans les quatre coins de la France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Même si ses meubles parcourent des kilomètres avant de s'installer dans de nouveaux intérieurs, Frédérique Petitjean se fournit quasiment exclusivement à partir des ressourceries locales et marche au coup de coeur.

Démarche éco-responsable, produits bio-sourcé, usage de chiffon plutôt que de papier, Frédérique Petitjean considère qu'il n'y a pas de petits gestes en faveur de l'environnement. Elle intervient même à domicile lorsque les meubles sont plus gros et en fonction des envies de sa clientèle.

Sauf mauvais temps et contexte sanitaire nouveau, elle participe à deux journées de portes-ouvertes les 10 et 11 avril.

Laurent Guillaumé