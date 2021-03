Plus d'un million d'euros mobilisés pour le football au stade Léo Lagrange

Après l'athlétisme et le rugby, c'est le football qui va recevoir une attention toute particulière de la part du Grand Chalon. Le pôle du stade Léo Lagrange va être refait à neuf... et l'Arlésienne du terrain synthétique est officiellement levée.

Ca fait des années et même beaucoup d'années que les adeptes du ballon rond attendent un minimum d'attention à l'égard de leur discipline. C'est désormais acté par le Grand Chalon. 1,7 millions d'euros vont être injectés dans la réfection complète des terrains qui forment le pôle foot du stade Léo Lagrange. Des travaux qui débuteront dès le mois de juillet. Une attention toute particulière sera portée sur les terrains Bouillin et Adams. Le Bouillin sera transformée en terrain synthétique alors que la pelouse de l'Adams sera refaite totalement à neuf et en profondeur. Tout sera refait à neuf sur le pôle neuf en dehors des gradins qui ne seront pas impactés par les travaux, au moins pour cette première étape.

Des travaux très attendus tant le dossier football est évoqué depuis tellement d'années. Du côté du Grand Chalon, il est précisé également " que l'on pourra pratiquer le foot en nocturne. En effet, une fois les travaux terminés, tous les terrains disposeront bien d'un niveau d'éclairement correspondant aux normes fédérales.Les mâts des terrains existants seront adaptés afin de passer d'un éclairage sodium à un éclairage à Led dans un soucis d'économie d'énergie. Des mâts complémentaires à éclairage Led seront installés sur les nouveaux terrains. Tous les terrains bénéficieront d'équipements sportifs adaptés à leur degré d'homologation (mains courantes, pare ballons, buts, abri de touche,...), les circulations autour des terrains seront reprises et adaptées selon besoin (accès PMR, passage couvert pour accès des joueurs au terrain par exemple)". C'est dire l'attention toute particulière marquée par le Grand Chalon sur le dossier foot.

"Tous les travaux ont été menés en concertation avec les clubs sportifs" précise également Sébastien Martin, dont les travaux s'étaleront sur une année complète. Il faudra attendre le printemps 2022 pour retrouver un pôle foot refait à neuf.... et disons-le, c'était bien nécessaire !

Laurent Guillaumé