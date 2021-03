Collecte de sang à la salle de l’espace Brassens à Saint Rémy le mardi 6 Avril 2021 de 15h30 à 19h.

Malgré la crise sanitaire les collectes sont impératives pour sauver des vies. L’EFS manque de nouveaux donneurs et fait appel à la solidarité de chacun(e).

Donner son sang c’est sauver des vies. Les produits sanguins sont indispensables pour traiter de très nombreuses personnes malades (cancers, leucémies…), victimes d’accident, ou qui vont subir une lourde intervention chirurgicale.

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Plus d’1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang et 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des établissements hospitaliers. La collecte des produits sanguins est organisée dans les conditions les plus exigeantes de qualité et de sécurité pour les donneurs de sang. La mobilisation des équipes, en partenariat avec les associations de donneurs de sang et les collectivités locales, est totale. Afin de planifier au mieux les collectes, de maîtriser le temps d’attente et d’assurer la sécurité des donneurs et des équipes médicales, les donneurs sont invités à prendre rendez-vous sur le site de l’EFS.

Pour devenir donneur vous pouvez vous présenter directement à la salle de l’espace Brassens et vous serez accueillis par les bénévoles de l’amicale de Saint Rémy et le personnel de santé même si vous n’avez pas pris de rendez-vous.

Consignes de l’EFS

L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes et une gestion des flux est faite.

Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux