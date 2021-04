Un petit garçon de 3 ans retrouvé sain et sauf après trois jours passés en forêt

Des centaines de secouristes et de bénévoles ont sillonné le parc forestier, à l’aide de chiens, d’embarcations et d’hélicoptères. Au fil des jours, l’espoir de retrouver l’enfant sain et sauf s’amenuisait.