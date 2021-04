Programmé le 29 mai, Un avion, un enfant, un rêve est annulé

Un avion, un enfant, un rêve, prévu le samedi 29 mai prochain à Champforgeuil et à Fragnes-La Loyère, n’aura pas lieu.

La nouvelle est tombée après que le président de la République Emmanuel Macron ait annoncé un nouveau confinement. Après 2020 c’est la seconde année d’affilée que l’association éponyme, présidée par Benoit Leduc, se voit contrainte d’annuler cette grande journée de générosité et de solidarité. 2021 aurait dû marquer les 20 ans d’actions en faveur des enfants handicapés de la région, puisque c’est en 2001 qu’a commencé cette belle aventure à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Chalon.

Le président Leduc et ses amis vous donnent désormais rendez-vous à l’automne avec l’organisation du gala de l’équipe spéciale des sapeurs pompiers du Rhône, toujours programmé le dimanche 12 septembre 2021 à 16 heures au Colisée de Chalon. Si bien évidemment d’ici-là le Covid-19 se montre beaucoup plus conciliant...

Gabriel-Henri THEULOT

Photo archives 2018