CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Agacé d'avoir été privé de parole, Didier de Carli, conseiller municipal d'opposition s'explique

Le conseiller municipal de Chaque Jour Chalon a souhaité s'exprimer sur info-chalon.com.

Communiqué de presse

"Suite au conseil municipal d’hier soir où je n’ai pu intervenir , Mr le Maire m’ayant refusé le droit de parole prétextant que mon intervention n’avait aucun rapport avec l’ordre de la délibération . Nous y voyons une fois de plus une forme de censure arbitraire qui prive de droit de parole l’opposition en l’occurrence un membre de : CHAQUE JOUR CHALON

Voila si j’avais pu m’exprimer, ce que j’aurais du dire .

Mr le Maire chers collègues ,

Nous avons bien pris acte de vos décisions et conventions , mais j’aimerais revenir sur vos décisions, et comportements concernant les membres de l’opposition du conseil Municipal .

A chaque conseil municipal vous nous répétez que vous avez gagné aux précédentes élections , d’accord nous allons en parler et prendre un peu de recul .

Chalon sur Saône :

C’est 45.000 HABITANTS

C’est 27.900 personnes inscrites sur les listes électorales

C’est seulement 9 .600 Chalonnais qui ont voté aux dernières élections municipales

Vous avez gagné avec 53% des voix , donc 5.088 Chalonnais ont voté pour vous

-Cela représente 18 % des habitants de notre ville inscrits sur les listes électorales

-Cela représente 11% des Chalonnais

ALORS VIS-A-VIS DE CES CONTATS Mr LE MAIRE RESTEZ HUMBLE , ARRETEZ DE NOUS RABAISSER A CHAQUE CONSEIL MUNICIPAL

LE DERNIER EXEMPLE en date qui nous a toutes et tous choqués moi le premier , quand vous avez traité Mme Choppard de schizophrène , je trouve cela scandaleux , et parlons également de votre condescendance et votre manque de considération vis-à-vis de Mr Alain Rousselot Paillet, vous oubliez que celui -ci a été comme vous Maire d’une commune du grand Chalon pendant de nombreuses années .

Un dernier point j’ai appliqué le même calcul à l’ensemble de l’opposition vis-à-vis des résultats de la précédente élection , mais la grande différence entre vous et nous , c’est que nous nous vous respectons .. pas vous .