Elections Générales Croix Rouge Française 2021 - Appel à candidature

Dans le cadre des élections générales 2021, notre Unité Locale de CHALON SUR SAONE va élire son nouveau bureau.

Pour cela, comme annoncé et conformément au calendrier établi par les instances nationales, ces élections se dérouleront via un site de vote en ligne entre le 3 mai 2021 à 8h00 et le 9 mai 2021 à 21 h00.

Par ailleurs, si vous souhaitez une aide à la connexion, un appui matériel et technique sera mis à votre disposition dans nos bureaux 13 rue Claude Perry à Chalon, une journée durant la semaine du vote.

Pour ces élections générales 2021, en accord avec les instances délibératives sortantes, 9 postes sont à pourvoir au sein de notre bureau.

Dès à présent et jusqu’au 25 avril à 23h59, conformément au règlement intérieur, vous pouvez déposer votre candidature en me la transmettant par courrier postal, à l’adresse de notre Unité Locale. Je vous en confirmerai par écrit la validité statutaire.

Pour être candidat, vous devez être adhérent de notre Unité Locale, à jour de votre cotisation avant le 25 avril 2021 et âgé de 16 ans au moins le 9 mai 2021, date de clôture du scrutin.

Voici les informations qu’il faudra renseigner lors du dépôt de votre candidature :

Nom, prénom et date de naissance

Votre fonction exercée à la Croix Rouge française

Votre profession de foi.

Il faudra par ailleurs faire connaître vos engagements dans toute autre organisation de droit privé exerçant des missions analogues à celles de la Croix Rouge française.

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.

Le Président