REGIONALES - Julien Odoul en Saône-et-Loire pour soutenir les viticulteurs

Dans le cadre de la campagne des élections régionales, Julien Odoul s’est rendu ce dimanche 11 avril en Saône-et-Loire. Après les terribles épisodes de gelées noires de ces derniers jours, il a rencontré un viticulteur du vignoble mâconnais, producteur et promoteur de l’AOP Pouilly-Fuissé, pour exprimer à travers lui son soutien à tous les vignerons de Bourgogne Franche-Comté.

Communiqué de presse

Au cours de la visite du domaine, le candidat du Rassemblement National a pu constater les dégâts qui viennent aujourd’hui s’ajouter aux difficultés du secteur liées à la fermeture des restaurants et à l’effondrement du tourisme, conséquences de la crise sanitaire.

Après des pertes estimées entre 30 à 100% sur les parcelles avec un thermomètre descendu à -6 degrés mercredi dernier, les professionnels craignent désormais les prochaines chutes de températures qui pourraient geler les bourgeons rescapés gorgés d’eau.

Lors des échanges, il a aussi été question des entraves administratives, du poids des normes, des charges et des contraintes qui ne permettent pas aux professionnels de la vigne de se constituer la trésorerie nécessaire pour réparer les manifestations brutales de la nature.

Julien Odoul a noté les inquiétudes du secteur concernant la réforme macroniste de l’assurance chômage qui pénaliserait durement et injustement les indispensables saisonniers. Les viticulteurs ne demandent pas des aides et une perfusion de subventions mais les moyens et la liberté de vivre pleinement de leur travail en reconnaissant un savoir-faire et des traditions qui font la renommée de nos terroirs dans le monde entier.

Julien Odoul s’engage à soutenir massivement et énergiquement les viticulteurs de la région qui seront des acteurs essentiels de la relance économique car porteurs d’une certaine idée de la Bourgogne Franche-Comté.