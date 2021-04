Pour Cécile Untermaier, "62 % des maires de la Bresse et du Tournugeois sont favorables au maintien des élections départementales et régionales les 13 et 20 juin prochains"

En amont de la discussion prévue à l’Assemblée nationale ce mardi 13 avril, j’ai consulté, dès le mercredi 7 avril, l’ensemble des maires de ma circonscription sur le report ou non des élections départementales et régionales. Il me paraissait logique et naturel d’interroger celles et ceux qui se trouvent en première ligne pour organiser les bureaux de vote et trouver des assesseurs pour deux élections simultanées. Ces élus de terrain nous ont déjà démontré leur engagement pour maintenir une vie municipale pendant la pandémie et leur expérience du terrain compte.

De cette consultation, il ressort que 62 % des maires de la 4ème circonscription sont favorables au maintien des élections les 13 et 20 juin prochains.

Nous devons par ailleurs leur faire confiance pour appliquer les normes sanitaires requises, sans leur imposer la lecture d’une circulaire complexe et décourageante.