Le manifeste du collectif «Occupons Chalon»

Texte adopté à l'unanimité le 3 Avril 2021 par l'assemblée générale du collectif.

Intro

Le 4 mars 2021, en réaction à la nouvelle réforme de l’assurance chômage ; goutte d’eau d’un vase plein de mesures liberticides, d’incohérences et de mensonges politiques, d’isolement socio-culturel et de revendications non entendues ; le théâtre de l’Odéon à Paris fut investi et occupé par le peuple.

S’ensuivit un appel à occuper les lieux de culture à travers toute la France afin de reprendre nos vies en main.

Nous, professionnels de la culture, spectateurs, étudiants, précaires, retraités, auto-entrepreneurs etc... chalonnais, avons entendu cet appel et avons entrepris d’occuper l’espace des arts, ce qui fut chose faite le 18 mars 2021. Dès lors, nous n’avons cessé de nous réinventer, nous étoffer, nous structurer, nous rapprocher les uns des autres... Et l’histoire ne fait que commencer

QUI ? Valeurs

Nous sommes celles.eux , de plus en plus nombreux, qui ont été laissés.es sur le côté. Nous avons avons pleuré, erré, puis nous nous nous sommes retrouvé.es, autour de valeurs et d’envies communes...L’écoute, le partage, l’entraide, l’équité, le faire ensemble, le besoin d’unité, l’envie de transmettre...

QUOI ? Revendications

Nous nous plaçons dans la continuité des mouvements sociaux qui n’ont pas abouti depuis 20ans...Climat, santé, éducation, culture, sécurité globale, discriminations, précarité, emploi... Nous sommes conscient.es que tous les aspects de nos vies ont été sacrifiés au profit du sacro-saint capitalisme.

Il est de notre devoir de nous rebeller contre cette déshumanisation et d’y remédier, ensemble.



OU ?

L’espace des art et son parvis sont occupés de 10:00 à 18:30. Il s’y passe toujours quelque chose, un spectacle, un concert, un atelier...parfois juste une discussion autour d’un café.

Plus l’équipe s’enrichit, plus les événements se déplacent dans la ville, le temps d’une danse, d’un cri, d’un échange.

Nous espérons avec le temps faire de ces lieux, des lieux de convergence et de créativité.





COMMENT ?

Nous avons choisi de nous organiser de manière horizontale, de façon à nous affranchir de la hiérarchie, faciliter l’insertion des nouveaux arrivants et permettre à chacun.e de proposer et réaliser les projets qui lui tiennent à cœur.

L’assemblée générale qui aura désormais lieu une fois par semaine, sera souveraine et traitera des questions générales, tandis que les détails seront travaillés en commissions et résumés par un référent lors de L’AG suivante.

POURQUOI ? Envies pour le futur

Nous espérons construire un avenir meilleur, pour nous et nos descendant.es, et ceci passe par un changement radical dans notre rapport à l’autre, à notre environnement et à nous même.

Nous souhaitons reprendre nos destins en main, et ceci passe par la responsabilisation et l’implication de chacun.e dans l’éducation, la politique, l’environnement et tout ce qui fait notre quotidien.

Nous souhaitons revenir à une vie plus simple, plus équitable, à un rythme et une échelle humaine, et ceci passe par l’élaboration d’un nouveau système qui pourrait remplacer l’ancien. Ça n’est pas impossible, ça n’a tout simplement pas encore été fait.

QUAND ? RDV fixes

— Tous les jours à 12:30 Agora, moment d’échanges et de réflexion

— Le Mercredi après midi, « Place aux Mômes ». Jeux, spectacles, musique et goûter

— Le samedi à 11:00 Assemblée Générale