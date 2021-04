Le nouveau bon plan de Sophie va vous enchanter !

Sophie, 37ans, couturière à Chalon sur Saone, s'est lancée depuis 2018 auprès d'une coopérative solidaire afin d'améliorer son pouvoir d'achat et auto-financer ses courses à long terme.

Communiqué de presse

Comment ça fonctionne ? C'est tout simple, il vous suffit de rejoindre son réseau de consommateurs et de commencer à faire vos courses en achetant des cartes cadeaux auprès des nombreux partenaires de la coopérative !

En achetant de cette façon, les consommateurs achètent groupés et obtiennent des remises avantageuses qui sont placés dans un plan commun et qui sont redistribués à chacun des membres suivant un calcul divisé en 15 niveau (selon l'ancienneté de l'acheteur).

Sophie fait parti d'un réseau de plus de 150.000 membres et gère, elle même, une quarantaine de membres dans toute la France. Aujourd’hui, elle souhaite en faire profiter également une plus grosse partie des chalonnais et aussi les associations qui sont particulièrement choyées.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez la contacter par mail à [email protected]