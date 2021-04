Le Parlement adopte définitivement la proposition de loi controversée sur la "sécurité globale"

Après un ultime feu vert des députés, jeudi, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi LREM controversée sur la sécurité globale et sa mesure polémique pénalisant dorénavant la "provocation à l'identification" des forces de l'ordre. Dans la majorité, six LREM, la MoDem et ancienne magistrate Laurence Vichnievsky ont voté contre.