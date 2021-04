REGIONALES - Stéphane Guiguet, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté claque la porte et démissionne

Stéphane Guiguet a annoncé via les réseaux sociaux sa démission de son poste de vice-président en charge des lycées au conseil régional de Bourgogne-Franche Comté. Un coup d'éclat alors que la campagne est lancée. Stéphane Guiguet rejoint dans ses propos ceux prononcés il y a quelques jours par Nisrine Zaïbi, elle-aussi profondément agacée des comportements au sein de la majorité régionale. Deux annonces tonitruantes et rendues publiques qui ne devraient pas arranger les affaires de la majorité sortante.

Communiqué de Stéphane Guiguet

"A l’approche des échéances électorales, je constate avec regret que la composition de la liste de Saône-et-Loire décidée par quelques personnes a été élaborée avec des méthodes d’un autre temps, des méthodes qui font fuir les électeurs depuis des années et qui bientôt feront fuir davantage les militants des partis politiques. Aucune concertation, aucun débat, aucune logique politique et territoriale … bref un passage en force qui donne une triste image de la politique et une incapacité des partis à changer leur pratique. C’est justement tout ce que rejettent nos concitoyens, qui désertent les urnes élection après élection.