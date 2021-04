Action Mobilités Accessibilité : La délégation APF France handicap de Saône-et-Loire mobilisée !

Communiqué :

À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité le 30 avril, APF France handicap lance du 26 au 30 avril une semaine d’actions partout en France. L’objectif : interpeller les décideurs et inviter les citoyennes et citoyens à s’engager aux côtés de l’association pour demander une France accessible.

Dans ce cadre, la délégation APF France handicap Saône-et-Loire est mobilisée et mènera 5 actions pour dénoncer l’inaccessibilité et valoriser des bonnes pratiques.



Les retards et reports accumulés ces dernières années entravent la libre circulation dans la cité de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens.



Parallèlement, la crise sanitaire et économique actuelle a impacté l’avancée de travaux de mise en accessibilité pourtant essentiels accentuant d’autant plus les confinements successifs. Ces isolements subis par toutes et tous font écho au quotidien et aux difficultés habituelles rencontrés par les personnes en situation de handicap.

Parce que se déplacer librement est un droit fondamental, il est urgent d’agir pour bâtir un monde qui ne laisse personne de côté.



C’est pourquoi, durant cinq jours, l’association se mobilise partout en France pour dénoncer l’inaccessibilité et valoriser les bonnes pratiques. Des réalisations inspirantes conçues avec des partenaires publics et privés seront mises en lumière, démontrant ainsi que l’accessibilité, c’est possible et que tout un chacun peut agir pour la faire progresser. Cette semaine vise également à inviter le grand public à soutenir l’accessibilité autour d’un appel à la mobilisation générale #MarchesAttaque.





La délégation APF France handicap de Saône-et-Loire en action pour dénoncer, valoriser, proposer

- Lundi 26 avril : l‘approche transversale Mobilités et Accessibilité

Des actions sur le territoire Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire)

Lancement de la semaine de la mobilité : n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples renseignements sur la semaine (explications, témoignages, …)



- Mardi 27 avril : l’accès aux lieux de soins

Des actions sur le territoire Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire)

A travers la vidéo « La santé, c’est vital » les personnes en situation de handicap vont :

Dénoncer : présentation d’une action « coup de colère »

Valoriser : présentation d’une action positive éventuellement conçue en collaboration avec des partenaires publics et privés.

Proposer : présentation d’une solution



- Mercredi 28 avril : l’accès aux commerces

Des actions sur le territoire Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire)

A travers la vidéo « Commerces accessibles, tout est possible ! » les personnes en situation de handicap vont :

Dénoncer : présentation d’une action « coup de colère »

Valoriser : présentation d’une action positive éventuellement conçue en collaboration avec des partenaires publics et privés.

Proposer : présentation d’une solution



- Jeudi 29 avril : l’accès aux transports

Des actions sur le territoire Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire)

A travers le diaporama « Se déplacer, faut y arriver ! » les personnes en situation de handicap vont :

Dénoncer : présentation d’une action « coup de colère »

Valoriser : présentation d’une action positive éventuellement conçue en collaboration avec des partenaires publics et privés.

Proposer : présentation d’une solution



- Vendredi 30 avril : l’accès aux loisirs et aux lieux de pratiques culturelles et sportives

Des actions sur le territoire Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire)

Des affiches de lieux emblématiques permettent de :

Dénoncer : présentation d’une action « coup de colère »

Valoriser : présentation d’une action positive éventuellement conçue en collaboration avec des partenaires publics et privés.

Proposer : présentation d’une solution

#MarchesAttaque, ensemble agissons !

APF France handicap appelle à la mobilisation générale pour révéler l’inaccessibilité avec #MarchesAttaque.

L’association invite les citoyennes et les citoyens à s’engager pour l’accessibilité et à être acteurs de la sensibilisation au manque d’accessibilité en France.

Parce que nous sommes toutes et tous concernés, l’association propose une série d’actions en ligne. À découvrir sur www.marchesattaque.org !