Repar’stores a confié ses travaux de terrassement à l’entreprise MOUNIER TP

Sur la photo ci-dessus : Guillaume et Céline FORGET (REPAR’STORES) dans le godet, Olivier MOUNIER (MOUNIER TP) et Romain COULLENOT (REPAR’STORES) assis sur la benne, David DURIEUX (REPAR’STORES) accroché au godet.

Guillaume Forget s’est mis à son compte en tant que franchisé Repar’stores en 2016. Il a très vite dû embaucher David Durieux puis Romain Coullenot pour pouvoir faire face à une activité de plus en plus croissante. Les prochaines étapes seront l’intégration à plein temps de Céline Forget, au sein de l’entreprise, et la construction de locaux professionnels, juste en face de la déchetterie de Châtenoy-le-Royal.

Les travaux de terrassement ont été exécutés par l’entreprise Mounier Olivier TP, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Une étape primordiale dans la mesure où il est particulièrement important de bien préparer le terrain pour assurer la pérennité de la construction. Le terrassement terminé, la construction de l’entreprise Repar’stores va pouvoir démarrer…



Guillaume et Céline Forget

Céline, qui, tout en travaillant par ailleurs, prête main forte à mi-temps depuis octobre dernier, va intégrer l’entreprise à plein temps dès le 3 mai et occupera un bureau dans les futurs nouveaux locaux. Là aussi, accroissement d’activité oblige, son rôle sera de gérer la totalité des appels téléphoniques et demandes par mails, les commandes et livraisons, l’organisation du planning d’interventions…



De gauche à droite Olivier Mounier TP, Romain Coullenot et David Durieux Repar’stores

Guillaume, David et Romain, vos franchisés Repar’stores, sont rigoureusement formés et savent installer ou remplacer tous types de volets roulants, stores ou stores bannes, en neuf ou en rénovation : toiles déchirées, lames cassées, volet roulant bloqué… Ils interviennent sur le Grand Chalon, la côte chalonnaise, la Bresse et toutes les communes environnantes.



Et en ce moment… ils vous font profiter d’une offre jusqu’au 31 mai 2021 : la TVA offerte sur le rentoilage de votre store banne. Alors si votre toile de store extérieur est délavée ou déchirée, profitez-en !!

Pour prendre contact : 06 27 66 47 34 ou [email protected]

www.reparstores.com

