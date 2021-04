Deux nouvelles têtes chez Régional Intérim à Chalon sur Saône

Ouverte depuis 2018 à Chalon sur Saône, l'agence de travail intérimaire Régional Intérim Chalon a changé de mains. Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Depuis la mi-mars, ce sont désormais Sébastien et Jihane qui officient au sein de l'agence chalonnaise Régional Intérim, située Place de l'Hôtel de ville. La petite entreprise qui ne connaît pas la crise malgré le contexte sanitaire est l'une des 75 agences de ce groupe implanté particulièrement dans l'ouest de l'hexagone. L'agence de Chalon sur Saône est du coup la première en Saône et Loire. Multispécialités et secteurs d'activités au plus large, l'agence répond à toutes les exigences en terme de travail intérimaire. De très nombreux postes vous attendent, que vous soyez qualifié ou pas ! Une précision utile par les moments qui courent. L'agence propose des rencontres systématiques en préalable à toute insertion professionnelle.

L.G