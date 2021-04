PLATRET/Debout la France - Rémy Rebeyrotte accuse Marie Mercier et Josiane Corneloup de "complicité cachée avec la droite extrême pour ne pas dire plus"

« On a bien compris : il faut désormais sauver le Soldat Platret. Mais quand même… Oser dire qu’il faut s’ouvrir à l’amitié avec les sbires de Monsieur Dupont-Aignan qui est l’allié des Le Pen depuis 2017 pour les convaincre d’être « gentil » et de revenir dans la maison commune relève, non pas de la naïveté, mais d’une complicité cachée avec la droite extrême pour ne pas dire plus.