Le spectacle ̏ La Roue du Bonheur˝ chez les San Rémois

La troupe de La Roue du Bonheur a rendu visite aux séniors San Rémois pour leur offrir un peu de gaieté et de divertissement. En images et en vidéo.

Un spectacle riche en humour, chansons, contes et cadeaux s’était invité dans les cours, sous les fenêtres des San rémois et San rémoises avec la troupe d’Anne Prost-Cossio. Cette animation était organisée par le service séniors de l’espace Simone Veil de la mairie. Ce jeudi, Anne et ses trois compères Pascale, Vezio et Philippe se sont rendus dans 14 lieux de la commune de Saint Rémy pour apporter un peu de joie, de rêve et de partage aux séniors qui en ont bien besoin en cette période difficile à vivre pour bon nombre d’entre eux.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, Pascale Barbier adjointe aux solidarités et Martine Bonnin responsable services loisirs séniors-familles ont accompagné la troupe durant cette journée. D’autres élus s’étaient mobilisés pour le bon déroulement de cette manifestation en direction des séniors et aussi des habitants. La municipalité avait fait en sorte que les personnes soient regroupées en petit nombre pour les raisons que tout le monde connait.

Nos quatre gai-lurons, pour le plus grand plaisir des spectateurs, ont réinventé sous le nom de la roue du bonheur une émission de télé bien connue, mêlant humour, histoires drôles et chansons d’ ̏époque˝.

Le point de départ de cette journée bien remplie était la cité Fieux et plus précisément la cour d’Eliane et Daniel, très vite rejoints par leur voisin Jean-Marc, où la troupe s’était installée. Michèle, une autre voisine est apparue au-dessus de son mur de clôture. Tout le monde était captivé par les sketchs et chansons des comédiens. Anne, alias Brigitte, a fait tourner la roue du bonheur et comme il se doit le gagnant a reçu de la troupe un petit diplôme « du spectateur d’honneur ».

Ensuite direction ̏ Les Tournesols˝ où les résidents et résidentes attendaient, assis dans le patio, l’arrivée des artistes. De nouvelles histoires, toujours le jeu la roue du bonheur et la chanson ̏La romance de Paris˝ de Charles Trenet ont fait sortir d’autres personnes sur leur balcon. Paulette était l’heureuse gagnante au jeu de la roue et sera invitée « au millième enregistrement du jeu en 2043 !! »

En plus un poème et un galet décoré ont été remis à tous les participants par Florence Plissonnier et Pascale Barbier.

La déambulation au travers des différents quartiers, sous un ciel relativement clément, s’est terminée place de la mairie.

C.Cléaux