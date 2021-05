Le Judo se poursuit en extérieur au BUDOKAN CHALONNAIS.

Le BUDOKAN CHALONNAIS subit comme toutes les associations sportives et culturelle les arrêts du au contexte sanitaire et aux règles mise en place pour combattre la pandémie.

La traditionnelle salle d’entrainement au gymnase du Devoir est fermé, les judokas se retrouvent en extérieure depuis plusieurs mois dans l’enceinte sportive du DEVOIR. La pratique est adaptée pour pouvoir pratiqué avec distanciation, Judo sans-contact, renforcement musculaire, souplesse, taïso. Les gammes sont passées en revue sous forme ludique afin de prendre du plaisir malgré une activité dénaturé.

L’allongement du couvre-feu à 19h a permis d’ouvrir un créneau le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les ados et adultes en plus de ceux existant le mercredi et le dimanche matin. Tous les participants se retrouvent avec enthousiasme lors des séances afin de garder un lien, la forme et surtout pratiquer ensemble.

Dans le même temps, Mathieu GOUTH, professeur au sein du Budokan Chalonnais a eu la chance de pouvoir se former durant quelques jours à la self-défense lors d’un stage organisé par la FFJDA à la base nautique de Bellecin. Dans le cadre de cette formation professionnelle pour les enseignants, Mathieu a abordé différents thème comme la gestion de la distance, gestion du conflit, communication verbale et para verbal, gestion du stress et bien sûr les réponses adaptés à différentes situations de conflit survenant dans la vie de tous les jours. C’est un contenu supplémentaire qui pourra être transmis lors de la reprise des activités habituelles du Budokan, et cette reprise, le club et tous les pratiquants l’attendent avec impatience.