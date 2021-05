L’entreprise espagnole Vicky Foods confirme son implantation en Bourgogne-Franche-Comté

L’implantation à Fragnes-la-Loyère (71) d’une usine du groupe agroalimentaire espagnol Vicky Food, fabriquant de pain de mie et de pain grillé, a été finalisée ce matin.

Une délégation du groupe, conduite par Angeles ESTEVAN, petite-fille du fondateur, a été reçue à Chalon-sur-Saône par Sébastien MARTIN, président de l’agglomération du Grand- Chalon, et Jean-Claude LAGRANGE, vice-président de la Région en charge de l’économie et de l’emploi.

Vicky Food, au travers de sa société Dulchalon, confirme ainsi l’ouverture de sa première usine de production en France au cours du dernier trimestre 2022.

C’est un projet ambitieux et stratégique pour le territoire, qui doit permettre la création de 60 emplois dès la mise en service, et le recrutement, à terme, de 250 collaborateurs.

L’industriel investira près de 45 millions d’euros sur la zone d’intérêt régional SaôneOr pour développer son activité logistique et infrastructures, lui permettant ainsi d'approvisionner le marché français et d'autres marchés voisins comme l'Allemagne, la Suisse et l'Italie du Nord.

Afin d’accompagner cette implantation, une aide de 1,4 million d’euros du conseil régional sera proposée au vote lors de la commission permanente du vendredi 7 mai prochain.