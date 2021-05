Initiation au rugby pour les élèves de l’école primaire Berlioz de Châtenoy-le-Royal.

Le rugby à l’école est une action commune entre le Rugby Tango Chalonnais et l’éducation nationale pour l’épanouissement des enfants par le sport.

Les enseignants de l’école Berlioz, très enthousiastes, ont adhéré immédiatement au projet ̏le rugby à l’école primaire˝ et c’est ainsi que les 28 élèves de la classe de CM2 de Patricia Pierre, institutrice et les 27 élèves de la classe de CE2 de Muriel, remplaçante de Cyrille Meunier, instituteur se sont retrouvés, ce lundi après-midi sur la pelouse du stade de Rugby de Charréconduit, pour la première séance d’initiation à la pratique de ce sport. Patricia Pierre : « Je remercie la municipalité de nous avoir mis à disposition le terrain de rugby pour ce projet pédagogique. »

Les élèves de 9, 10 et 11 ans vont bénéficier de 8 à 10 séances d’1 heure d’initiation au rugby pendant le temps scolaire avec Thibaud Maigre sénior de l’équipe B réserve du Rugby Tango Chalonnais (RTC). Un bon moyen pour les enfants de retrouver le sourire et le plaisir de partager un moment de jeu lors de la pratique du ballon ovale. Ils participent tous, filles et garçons, dans un même élan de respect des consignes données par l’animateur, qu’ils soient très ou un peu moins sportifs. De les voir s’adonner aux passes, au lancé et au manié de ce ballon pas si simple à apprivoiser par sa forme, on devine derrière leur masque des visages rayonnants de bonheur. Même si ce n’est pas un cours dans une salle de classe, cette activité n’en est pas moins pédagogique et complémentaire au travail des enseignants dans l’apprentissage de l’action collective, du respect des règles, du respect des différences et de l’ouverture d’esprit en facilitant la mixité.

Un des premiers enjeux, c’était la prise de contact avec le ballon ovale et sa prise en main, pour ce faire les élèves en disposaient d’un grand nombre pour que chacun puisse pratiquer les exercices. Les élèves étaient répartis par groupes et évoluaient sur une petite surface de terrain afin d’éviter les contacts trop durs lors de déplacements rapides. Au fur et à mesure des jeux, Thibaud va leur enseigner les règles du rugby et les termes utilisés. Le rugby est un jeu de contact et de lutte collective régit par des règles strictes où l’enfant va apprendre à se dominer pour ne pas avoir de gestes dangereux pour les autres et à coopérer en partageant le ballon dans un seul but celui d’avancer et de marquer. En fin de cycle une rencontre était prévue, mais avec la pandémie il y a un grand risque qu’elle soit annulée.

En complément de ces séances du lundi, les enseignants vont faire des séances les jeudis après-midi aidés par René Chambaz et un autre bénévole du Châtenoy Rugby Club. Peut-être que ce temps passé avec le ballon ovale va susciter chez certains élèves l’envie de continuer et d’adhérer au club de rugby. Prémices d’un projet pédagogique qui devrait voir le jour au sein des écoles de Châtenoy le Royal pour la rentrée prochaine avec une convention entre les deux clubs voisins du RTC et du CRC, permettant ainsi le développement du rugby vers les jeunes sur le Chalonnais.

C.Cléaux