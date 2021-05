En mai fais ce qu’il te plait, alors Mai à Vélo à Saint Rémy, pourquoi pas ?

La municipalité, toujours dans l’esprit du développement de son plan vélo, s’associe à la fête ̏Mai à Vélo˝ lancée par le collectif d’acteurs nationaux du vélo.

Un mois entier pour changer de comportement et participer à la réduction des gaz à effet de serre en adoptant le vélo comme moyen de locomotion dans nos villes. De nombreuses villes et communes dont Saint Rémy ont pris part à cette initiative lancée par un collectif d’acteurs nationaux du vélo et soutenu par le Ministère de la Transition écologique et le Ministère des sports.

Dans le cadre du plan vélo, la commune de Saint Rémy organise de nombreuses actions pour Mai à Vélo. Pour suivre cet évènement, Florence Plissonnier maire de la commune et Didier Picard adjoint à l’urbanisme avaient la bonne personne pour prendre en charge Mai à Vélo : Mathieu Penel, jeune ingénieur en stage à la commune et en charge du projet : ̏l’élaboration d’un schéma directeur cyclable sur la commune˝. Il travaille en collaboration avec le directeur des services techniques et les élus pour mener à bien cet évènement cyclable, pédagogique et populaire.

Après la collecte de vélos qui s’est achevée le 7 mai, c’était ce samedi matin sur la place du marché l’heure aux réparations de vélos par l’espace PaMA (PArtage & Mobilités Actives) et au marquage ̏Bicycode˝. De nombreux adeptes du vélo attendaient leur tour au stand de marquage de Judith Un pour faire graver une identification ̏Bicycode˝ sur leur vélo pour la modique somme de 10€. Ce dispositif de marquage consiste à graver sur le cadre un numéro unique, standardisé et référencé dans un fichier national accessible en ligne sur le site de bicycode.org. Cela permet de restituer aux propriétaires leur vélo volé et de lutter ainsi contre le recel et la revente illicite. D’autres personnes patientaient à proximité de Frédéric Guiraud, trésorier de l’association, et Dominique Poinsard pour faire le diagnostic et les petites réparations de leur vélo. Pour les réparations plus conséquentes, ils invitaient les personnes à prendre rendez-vous sur le site PaMA en encourageant l’autoréparation possible dans leur atelier. Ils peuvent faire les travaux ou vous aider et vous conseiller. Pour pouvoir entretenir et réparer votre vélo à l’espace PaMA, une adhésion est obligatoire. Des pièces de rechange neuves ou d’occasion sont vendues par l’association aux adhérents d’où la nécessité de récupérer des vélos non utilisés et en état.

Mai à vélo, c’est aussi des séances théoriques et pratiques dans les écoles pour les enfants de CM2 et un challenge vélo du 25 au 28 mai, ̏tous à vélo pour aller à l’école˝ et d’autres actions comme le challenge d’activité ̏tout le mois˝ , challenge de celui ou celle qui réalisera le plus de Km à vélo. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur l’application GeoVélo et de rejoindre la communauté « Saint-Rémy » code BKJBQQ avant le 7 juin.

Le temps a passé et votre vélo est resté trop longtemps sans servir alors, quelques séances de remise en selle au mois de juin sont faites pour vous. Inscription auprès du service familles : 03 85 90 90 40.

Il ne vous restera ensuite plus qu’à continuer d’utiliser ce moyen écologique et bon pour la santé sur les voies en cours d’aménagement dans la commune de Saint Rémy pour vos courses et pour vos loisirs et même au-delà avec les voies vertes et bleues.

C.Cléaux