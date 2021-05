Retour en images sur l'Open Mic' 7 à l'Espace des Arts

Comme tous les dimanches après-midi, «Occupons Chalon» donnait rendez-vous sur le parvis de l'Espace des Arts pour son 7ème Open Mic', ce moment festif où le collectif offre la possibilité à tous de monter sur scène et de chanter devant le public. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.