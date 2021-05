A noter sur vos agendas ! Les Jardins du Coeur à Saint-Marcel ouvrent leurs portes

Vendredi et samedi - Journées continues

Joignez l'utile à l'agréable et venez en appui à l'équipe des Jardins du Coeur de Saint-Marcel ! Ces vendredi et samedi, l'équipe se plie en quatre pour vos jardins et potagers avec une grande vente de plants de légumes, de fleurs et d'aromates. Une manière de récolter des fonds qui seront réinjectés dans ce qui fait toute la richesse de ce haut lieu de la solidarité et de la réinsertion vers l'emploi. Pour rappel, l'équipe constituée d'une quinzaine de salariés en réinsertion, produit pour le compte des Restos du Coeur quelques 13 à 14 tonnes de légumes par an. Situés à Saint-Marcel, les Jardins du Coeur associent formation professionnelle, réinsertion sur le marché de l'emploi et alimentation du réseau des Restos du Coeur.