REGIONALES - Le Nouveau-Centre d'Hervé Morin et Chasse Pêche Nature et Traditions rejoignent Gilles Platret

Communiqué de Gilles Platret du 16 mai 2021 :



Deux nouveaux partis politiques, représentant deux sensibilités républicaines complémentaires, ont fait le choix de participer avec nous à l’alternance en Bourgogne et en Franche-Comté.



Il s’agit tout d’abord des Centristes-Le Nouveau Centre. Le parti politique que préside Hervé Morin, par ailleurs excellent président de la région Normandie, et auquel participent des personnalités de valeur comme Charles de Courson, député de la Marne, reste fidèle, en faisant le choix de cette alliance avec nous, à ses valeurs centristes, humanistes et décentralisatrices. Ces valeurs sont les nôtres et nous en témoignerons lorsqu’il s’agira en particulier d’imaginer un nouveau mode de gouvernance pour notre région, laissant toute sa place à une gestion locale de terrain, au plus près des besoins des Bourguignons et des Francs-Comtois.



Il s’agit ensuite du Mouvement de la Ruralité, connu encore récemment sous le nom de « Chasse Pêche Nature et Traditions ». Le Mouvement que préside Eddie Puyjalon est très clairement attaché aux valeurs traditionnelles de la ruralité. Il estime que la réalité du terrain prime sur les considérations idéologiques que certains voudraient nous imposer. Or, nous avons précisément dans notre projet pour la Bourgogne et la Franche-Comté le souci de préserver la ruralité, sa culture traditionnelle, l’intégrité de ses paysages (en particulier contre les éoliennes), l’amour de la nature, de l’agriculture et de l’authenticité qu’ont ses habitants, tout ce qui constitue à nos yeux un combat d’avenir.



En donnant vie à ce vaste rassemblement, inédit en France par son ampleur à l’occasion des élections régionales, nous donnons toute sa place à la sincérité des convictions.



Autour d’un projet de terrain, Gilles Platret est ainsi parvenu à rassembler toute la droite républicaine, le centre et les écologistes indépendants. C’est une première à l’échelle de toute une région.



« C’est une immense fierté que de savoir que dans cette équipe, sur nos huit départements, on retrouvera des candidats Les Républicains, Debout la France, UDI, Le Mouvement écologiste indépendant, Le Nouveau Centre, Le Mouvement de la Ruralité, ainsi que des représentants de la société civile engagés dans le monde socioprofessionnel, toutes et tous unis et déterminés pour assurer l’alternance après 20 ans de gestion socialiste de la Bourgogne comme de la Franche-Comté. Nous faisons le choix de la sincérité des idées et de la détermination pour une région que nous aimons et dont nous voulons par-dessus tout préserver les deux fortes identités bourguignonne et franc-comtoise ! », affirme ainsi Gilles Platret.