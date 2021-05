Les Femmes Solidaires heureuses d’accueillir les cyclistes féminines de « Donnons des ELLES au vélo » la veille de l’arrivée du Tour de France

La ville du Creusot va accueillir en Juillet 2021 deux évènements cyclistes : Le Tour de France masculin le 2 juillet mais également les cyclistes féminines de « Donnons des ELLES au vélo » qui effectuent le même parcours que les hommes, mais 1 jour avant, soit le 1er juillet.

Depuis plusieurs années, Femmes Solidaires est l’un des partenaires de l’association « Donnons des ELLES au vélo » et le Comité Départemental Femmes Solidaires de Saône et Loire, avec tous les comités du département, est en charge d’être le relais entre la ville et les cyclistes.

Nous avons déjà eu l’occasion de les accueillir et de les soutenir que ce soit à Nuits St Georges en 2017 (pas de comité en Cote d’Or) et à Chalon sur Saône et Mâcon en 2019.

« Donnons des ELLES au vélo » est un projet associatif, militant, humain, sportif, qui depuis 2015 agit pour la promotion du cyclisme féminin sur le territoire français et incite à l’organisation d’une course féminine qui serait l’équivalent du Tour de France en terme de visibilité et de qualité d’organisation. Ce devrait être réalisé en 2022.

« Donnons des ELLES au vélo » invite les cyclistes mixtes des régions traversées à les rejoindre tout au long du parcours.

L'association porteuse du projet le club omnisports de Courcouronnes, section cyclisme féminin (COCCF) est une expérience de club de pratiquantes exclusivement féminines, qui a vu le jour en septembre 2014 pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce sport.

Avec un bureau 100% féminin composé des cyclistes elles-mêmes, ces femmes prennent en main les décisions qui les concernent et travaillent à changer les représentations. La section agit au travers de quatre axes : la compétition régionale, nationale et cyclosportive ; la formation des jeunes ; le vélo loisir et le savoir rouler ; le développement par la promotion du cyclisme féminin.

Le comité départemental Femmes Solidaires de Saône et Loire a pris contact pour une rencontre avec Monsieur le Maire du Creusot afin de finaliser l’accueil des cyclistes féminines pour qu’il soit digne de celui réservé aux hommes le lendemain.

Nous appelons donc les clubs cyclistes du secteur à faire un bout de route avec elles pour une arrivée.

Le Creusot, le 17 mai 2021