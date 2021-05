Cultivons Chalon dénonce la venue de Marine Le Pen à Chalon sur Saône ce mardi

Communiqué de presse

Cultivons Chalon

25 mai 2021

Chères Chalonnaises, Chers Chalonnais,

Cet après-midi, Marine LE PEN foulera les rues de notre belle ville.

Vous savez, Marine LE PEN, c’est l’héritière d’un négationniste qui a soutenu que les chambres à gaz étaient un détail de l'Histoire. De celui qui a également estimé que la Déclaration des Droits de l'Homme marquait le début de la décadence de la France.

Elle s’affaire à dédiaboliser l’image de son parti mais son fonds de commerce reste le même, basé sur l’intolérance, l’exclusion, le rejet de l’Autre et l’appât du gain.

Dans la pure tradition de l’extrême droite française, le Rassemblement national est un parti réactionnaire !

Il prône la « priorité nationale », dénigre les étrangers, est obsédé par l’immigration en en ayant une vision erronée. Il souhaite le rétablissement de la peine de mort. Il lutte contre l'avortement, la légalisation de l'euthanasie, s’oppose au mariage pour tous et réserve l’adoption aux couples hétérosexuel.

C’est un parti qui stigmatise, pointe du doigt et condamne toute différence.

Dans la pure tradition de l’extrême droite française, le Rassemblement national est un parti qui se dit populaire, proche du peuple mais qui en réalité ne l’est pas !

Marine Le Pen et les cadres de son parti se disent représentants de la classe ouvrière et des travailleurs.

Mais l’intérêt porté aux conditions de vie des travailleurs, des concitoyens les plus défavorisés est factice.

Vous vous souvenez, ils ont dit des ouvriers qu’ils étaient « crasseux, mal rasés, mal élevés » (11 avril 2017, Bayonne) …

Et les propositions de l’extrême droite n’ont jamais apporté de mieux-être aux populations. L’Histoire nous l’a montré.

Ils surfent sur la détresse humaine pour engranger des voix dans le cadre des élections… ici avec Julien ODOUL candidat pour les élections Régionales.

Ils utilisent les déceptions, les peurs, celles des fins de mois difficiles... à leur seul profit.

Le RN est une dynastie familiale qui se dit proche des plus faibles mais qui vit dans un château. C’est le parti le plus condamné de France, doué d’une capacité certaine à créer de fausses rumeurs et détourner des fonds publics.

Il ne faut jamais, à aucun moment, faiblir contre les paroles et les actions du Rassemblement National.

Il faut lutter, sans jamais fléchir, contre un tel parti, contre les idées qu’il véhicule et les pratiques qu’il a !

Ne faisons pas nôtres leurs conceptions du monde et de la vie. Ne les imitons pas !... Ne répondons pas aux sirènes de leurs fausses promesses.

Et ne soyons pas silencieux ! Les silences peuvent être coupables…

Que dire de notre Maire, dont la politique, les actions et paroles, les alliances sont de plus en plus droitières.

Que dire de notre Maire, habituellement si prompt à s’exprimer, à s’opposer à la venue de Ministres sur sa commune et qui là ne s’est pas encore positionné sur celle de Marine Le Pen.

Nous devons défendre notre ville, notre République, notre Démocratie contre leurs idées délétères !

Nous devons porter l’esprit des Lumières, l’émancipation sociale, le progrès dans le respect de toutes et tous en protégeant le vivre-ensemble et notre environnement.

Nous devons nous mobiliser fortement et faire en sorte qu’aux prochaines élections de juin les droite extrême et extrême-droite ne passent pas.

Nathalie LEBLANC

Sébastien LAGOUTTE

Francine CHOPARD