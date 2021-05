Rassemblement de véhicules anciens les 5 et 6 juin à Verdun-sur-le Doubs avec le Rotary Chalon Bourgogne Niépce

Organisé au profit de la Ligue contre le cancer, le rassemblement de véhicules anciens est une des actions majeures du Rotary Chalon Bourgogne Niépce.

La pandémie que nous connaissons encore actuellement ne doit pas nous faire occulter qu’en France le cancer est depuis de nombreuses années la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Un constat qui a poussé le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce à se mobiliser en faveur de la Ligue contre le cancer.

Depuis 2018, lorsque reviennent les beaux jours, le club service chalonnais organise en effet à Verdun-sur-le-Doubs, en association avec la commune et l’Office de Tourisme Saône Doubs Bresse, un grand rassemblement de véhicules anciens. En 2020, en raison du long confinement du printemps, il a été hélas annulé.

Cette année, Millésime Auto est de retour le samedi 5 et le dimanche 6 juin, de 10 heures à 18 heures, sur la place de la mairie de la Cité de la pôchouse. Mais, à la différence des éditions précédentes, Covid-19 oblige, des mesures barrières seront à respecter. La distanciation physique d’un mètre entre les personnes sera imposée. Le port d’un masque sera obligatoire. Enfin l’hygiène des mains sera possible (solution hydro-alcoolique à disposition).

Plus de 200 véhicules anciens et un village vintage et upcycling

En juin 2018 puis en mai 2019 plus de 200 véhicules anciens avaient envahi la place de la mairie. En 2021 les organisateurs espèrent faire au moins aussi bien que précédemment et, pour donner davantage d'ampleur à l’événement, ils ont décidé d’y ajouter une exposition vintage et upcycling, qui rassemblera une vingtaine d’exposants.

Tous les propriétaires et toutes les associations de véhicules anciens (voitures, camions, motos, caravanes, tracteurs…) de la région, voire même d’ailleurs, sont les bienvenus. Vous désirez y participer. Rien de plus facile. Il suffit de s’inscrire soit sur le site internet : http://www.millesimeauto71.org soit par e-mail à l’adresse : [email protected] soit par téléphone au 03.85.91.87.52. ou au 06.21.60.31.88. soit enfin à l’adresse postale suivante : Office de Tourisme Saône Doubs Bresse, 11 rue de Beaune, 71350 Verdun sur le Doubs. Le placement des véhicules se fera par ordre d’arrivée sur le site. L’accueil est prévu à partir de 10 heures le samedi et à partir de 8 heures le dimanche.

De quoi passer un bon moment

La convivialité n’est pas oubliée. Boissons, sandwichs, pizzas, burgers et pâtisseries seront proposés en vente à emporter. Une tombola vous permettra de remporter de magnifiques lots. Côté animations, les majorettes locales Stars Shine seront à nouveau de la partie le dimanche à 15 heures.

L’accès à la manifestation sera gratuit pour les visiteurs et les propriétaires de véhicules anciens. Une bonne raison de venir soutenir cette belle cause, puisque l’intégralité des bénéfices sera remise au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer.

Gabriel-Henri THEULOT