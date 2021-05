A l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône la semaine prochaine : 'Que tout s'enflamme, nous attendrons'

En s’inspirant du chef d’œuvre de Luis Buñuel, Le Charme discret de la bourgeoisie, la nouvelle création de la compagnie dijonnaise Idem Collectif s’immerge dans un grand rêve qui oscille entre vision et réalisme, satire et absurdités.

Écrit et mis en scène par Aline Reviriaud, Que tout s’enflamme, nous attendrons, narre l’histoire de personnages en crise : un boucher plus tendre que sa fonction, un clown précaire et esseulé, un adolescent qui vend des chocolats pour son lycée, sa mère aide-ménagère et un chien nommé Las Vegas… Cette trame théâtrale, ponctuée par des chansons en live et des figures aériennes, s’interroge sur le rapport entre ces êtres plutôt disparates. Un spectacle où ça chante, ça s’envole, ça boxe et ça beatbox !