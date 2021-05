La brocante de Chagny suscite l'engouement

Pour son édition d'été 2021, le grand marché aux puces de Chagny a suscité un réel engouement ce dimanche.

Cette 58e Edition a remporté encore un vif succès et marque le grand retour des brocantes en plein air dans la région chalonnaise. Au stade municipal, le soleil était bel et bien au rendez-vous dès les premières heures de la journée alors que les exposants proposaient des milliers d'objets. Un moment très attendu par les professionnels comme les particuliers, amoureux de la chine, de la brocante et du vintage. Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses, faisant de Chagny, un rendez-vous incontournable de ce genre d'activité. A 10H30, il fallait déjà patienter à la caisse... c'est dire le succès remporté ce dimanche !