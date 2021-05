La ville de Saint Rémy fait honneur à Mme Jussiaux pour ses 100 ans

Les élues de Saint Rémy sont venues fêter les 100 ans de Lucienne Jussiaux, ancienne commerçante très connue et appréciée des San Rémois.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et Pascale Barbier adjointe aux affaires sociales sont venues fêter le 100ème anniversaire de Lucienne Jussiaux, résidente de la maison de retraite les Amaltides de Châtenoy-le-Royal, en présence de son fils Gérard, sa belle-fille Marinette et son arrière petite fille Marine Bey. Madame le maire lui a remis un bouquet de fleurs pour son anniversaire.

Lucienne Corget de son nom de jeune fille est née le 22 mai 1921 à Saint-Martin-en-Bresse, après son mariage en 1942 avec Georges Jussiaux, charcutier, c’est à Saint Rémy qu’elle passera une grande partie de sa vie comme commerçante et postière jusqu’à sa retraite en 1984. Très active et toujours prête à rendre service, elle fera partie du comité des fêtes de Saint-Rémy pendant de nombreuses années. Elle demeure et restera une figure emblématique de Saint Rémy. Nous ne pouvons qu’avoir du respect pour Madame Jussiaux devant sa verve, son esprit toujours aussi alerte et très ouvert aux autres.

Depuis deux ans, elle vit à la maison de retraite où elle garde de bonnes relations avec les autres résidents et le personnel qu’elle apprécie beaucoup. Les souvenirs et les anecdotes de sa vie passée à l’épicerie et agence postale de Saint Rémy sont encore bien présents, elle les raconte et les partage facilement avec ceux et celles qui l’entourent pour garder le moral. Pour ce qui est d’être bien entourée, ses enfants, petits-enfants et arrières petits enfants viennent lui rendre visite régulièrement. Lorsque nous lui demandons le secret de sa longévité, sa réponse est simple et empreinte d’une pointe d’humour : « J’ai mangé de la soupe au lard ! »

Info Chalon.com vous souhaite un très joyeux anniversaire Madame Jussiaux.

C.Cléaux