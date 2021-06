La Grange et Compagnie démarre au quart de tour Place de Beaune à Chalon sur Saône

Il n'aura pas fallu longtemps pour que le concept mâconnais vienne séduire les Chalonnais. L'établissement a ouvert Place de Beaune à Chalon sur Saône.

Antoine Lagrange vient de s'installer à Chalon sur Saône au 26 de la Place de Beaune, anciennement chez NECC Impression qui a déménagé. Fort du succès du Verger Mâconnais à Charnay les Mâcon, le chef d'entreprise a souhaité étendre son rayon d'action en s'implantant à Chalon sur Saône. L'établissement spécialisé dans les fruits et légumes fait également une large place... une très large place même aux épices de Saint Martin du Tartre, Le Tour du monde en épices. Un partenariat gagnant-gagnant entre les deux entrepries qui permettent de proposer des produits de qualité au coeur de Chalon sur Saône. L'enseigne propose également une belle palette de références en épicerie fine mais aussi une large gamme de spiritueux, dont un grand nombre issus de leurs propres productions.

Il est question prochainement de voir La Grange et Compagnie s'adosser à l'application 'Tout good to go" qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire.

A découvrir... du mardi au samedi de 9h à 13h / 15h au 19h. Ouverture à partir de ce dimanche, le dimanche matin.