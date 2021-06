L'Observatoire Français des Tornades et Orages Violents annonce une fin de journée mouvementée en Saône et Loire

Il est recommandé de vérifier vos installations extérieures afin de limiter la casse.

Keraunos, l'Observatoire Français des Tornades et Orages VIolents a placé une grande partie de l'Est de la France dont particulièrement la Bourgogne en zone tendue avec de forts risques orageux ce vendredi. Le risque de tornades est également pointé sur toute la Saône et Loire mais aussi la Côte d'Or, une partie du Jura. La prudence est vraiment de mise. Il est recommandé de vérifier toutes vos installations extérieures et rangez ce qui peut l'être.