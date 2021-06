Vernissage de l'exposition de l'Atelier de pratique artistique du lycée Niépce-Balleure

Lundi 7 juin, la "Rue des Ateliers" du lycée polyvalent Niépce-Balleure a accueilli le vernissage de l'exposition qui conclue une année de travail des élèves de l'atelier de pratique artistique, autour sa thématique annuelle. Plus de détails avec Info Chalon.

Les élèves de l'atelier de pratique artistique du lycée polyvalent Niépce-Balleure ont présenté l'exposition de leurs travaux à l'occasion de son vernissage, ce lundi 7 juin, à 17 heures 30.



Cette année, la thématique était «Photos alternatives, du cyanotype au sténopé».



Ils ont travaillé sous la houlette de Sandrine Carnet, leur professeur d'arts appliqués, et deux artistes intervenants extérieurs, Anne-Sophie Ropiot et Denis Laveur, artistes photographes confirmés. Si la première est coordinatrice des ateliers à l'École des eaux-arts de Beaune, le second enseigne son métier au sein de deux écoles d'arts appliqués à Lyon, l'école Émile Cohl et l'École de Condé.



L'occasion de remettre des cadeaux à trois élèves dont les œuvres ont été plébiscitées.



Étaient également présents, Emmanuelle Dupuit, conseillère communautaire à la vie étudiante au Grand Chalon, et Philippe Le Moëlle, professeur documentaliste au lycée polyvalent Niépce-Balleure, pour ne citer qu'eux.



Techniques numériques élaborées ou caravane reconvertie en chambre noire, les élèves auront beaucoup pratiqué, découvert, créé pour un résultat qu'élèves et enseignants de l'établissement ont jusqu'au mardi 15 juin pour le découvrir.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati