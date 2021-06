Journée professionnelle de la CPME 71 autour du "chef" Pierre Nury

Meilleur Boulanger de France 97, Compagnon, Vice-champion du monde 94...l'Auvergnat Pierre Nury a un pedigree long comme le bras... et c'est en Saône et Loire qu'il est venu s'associer aux journées professionnelles organisées par la CPME71.

Contexte sanitaire oblige, l'organisation patronale de Saône et Loire a su s'adapter aussi aux recommandations sanitaires du moment tout en poursuivant ses actions en faveur de l'entrepreneuriat Saône et Loirien et ses entrepreneurs. Dans le cadre des "journées professionnelles", c'est Pierre Nury, une figure de la boulangerie française qui est venu distiller ses savoureux conseils auprès de Philippe Queneau de l'Epicurien des Vignes à Saint-Désert, Frédéric Carrion hôtelier-restaurateur à Viré et de son chef de cuisine. Ils ont mélangé, pétri, façonné, cuit… dégusté, avec les farines naturelles de Sébastien Mignot et son Moulin à eau.

C’est en effet au laboratoire d’application de la minoterie, où le chef-boulangerie de Lameloise et son commis-pâtissier étaient venus s’entraîner en mars pour le Mondial du Pain sous l’œil d’Info-Chalon, qu’entre blés anciens et mélanges naturels, trucs et astuces d’un Maître, ils ont découvert un artiste empirique, fuyant les grands standards industriels, un « auvergnat fort en gueule », sans filtre mais tellement passionné !

Clin d’œil, quand un M.O.F. déguste le dernier dessert de Philippe Queneau !