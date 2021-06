Une nouvelle association pour promouvoir le patrimoine à Fontaines

Une vingtaine de Fontenois réunis pour l’assemblée constitutive de l’association ̏Fontaines Patrimoines

Ce vendredi4 juin 2021 à la salle Pierre Fenie, c’était l’assemblée constitutive de la nouvelle association ̏ Fontaines Patrimoines˝ en présence de Nelly Meunier-Chanut, Maire de la commune, de Jean-Claude Bos adjoint, responsable du comité consultatif Habitat et patrimoine, d’Alain Bourgeon secrétaire du GREF représentant le président Jean-François Gervais, de Laurent Demouron président de l’association les amis de l’église Saint Just et d’une vingtaine de fontenois et fontenoises.

Michel Bonnot a fait une présentation de cette nouvelle association et de ses objectifs: « Dans une perspective économique qui est le développement du tourisme en période estivale pour notre village, Christian Botussi et moi, on a une passion du patrimoine parce qu’on connait très bien l’un et l’autre l’histoire de Fontaines parce que Christian est l’archiviste du GREF et autant dire qu’il dispose d’un fond documentaire très important sur Fontaines. Nous faisons partie l’un et l’autre du Groupe de recherches et d’une autre association les amis de l’église St Just. Vous voyez, on a le patrimoine rivé au corps. Il s’agit de le faire connaitre déjà dans un premier temps en proposant à ceux qui le souhaitent des visites sur un certain nombre de circuits »

Une nouvelle association qui se veut garant d’un véritable partenariat avec les deux associations déjà existantes. Le but est de promouvoir, développer, contribuer à l’identification, à la valorisation et la protection du patrimoine communal. Pour ce faire, l’association va proposer des visites guidées en liaison avec la municipalité et les partenaires touristiques tels que l’office du tourisme, les hébergeurs et les professionnels de l’hôtellerie/restauration. "Attirer les touristes dans la commune qui est riche de belles pierres, de ses carrières, de ses lavoirs, de son église du XIIIème siècle, sera un plus pour le développement économique et culturel de Fontaines" comme l’a rappelé Michel Bonnot.

Après un tour de table pour mieux se connaitre, les participants ont entériné les 19 statuts de l’association. L’association regroupera 4 types de membres : les membres actifs, les membres adhérents, les membres donneurs et les membres bienfaiteurs. A la fin de l’exposé des statuts, chacun a pu donner son point de vue comme Madame le maire l’a fait : « Au niveau de l’objet, je n’ai rien à redire, là où je vais un peu plus appuyer sur ce qui est strictement intéressant, c’est la transversalité de ce que vous proposez, c’est-à-dire de travailler en partenariat avec les associations, avec les collectivités que ce soit la mairie ou d’autres. Le patrimoine c’est le thème transversal qui peut réunir tout le monde et c’est un ensemble qui va faire du bien social »

Pour qu’une association puisse exister, il faut ensuite procéder à l’élection du président, du trésorier et du secrétaire. Michel Bonnot a posé les questions traditionnelles d’appel à candidature, ne voyant pas de main se lever, il a proposé Christian Botussi comme président, celui-ci étant à l’origine de ce projet. Il a été élu à l’unanimité. Il a en été de même pour Marie Lecestre qui est trésorière et Michel Bonnot qui est devenu le secrétaire.

Les membres présents se sont mis au travail dans la foulée en traitant quelques autres points comme la cotisation statutaire annuelle de 20 € et de 10 € pour les membres actifs, comme les guides pour les circuits touristiques, les tarifs des visites guidées, etc… les conditions sanitaires, nombre maxi de personnes lors des visites prévu par les contraintes sanitaires…

L’association a l’ambition de commencer à exister dès le 15 juin et de démarrer fort par la formation des bénévoles pour être totalement opérationnelle pendant la période estivale. Un panel de 4 guides est prêt grâce à la participation de l’entreprise Gelin qui a fait les impressions.

C.Cléaux