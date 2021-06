CORONAVIRUS : La situation dans les établissements scolaires de l'académie de Dijon

28 classes sont fermées en Saône et Loire.

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon du 11 juin 2021 :



Données arrêtées au jeudi à 13 h



6 structures scolaires fermées* sur 1.977 écoles et établissements scolaires

* Publiques et privées sous contrat



87 classes fermées * sur 11.506 classes (1er et 2nd degré) soit 0,76 %

* Dans des structures scolaires ouvertes



dont 57 classes en Côte-d'Or, 28 en Saône-et-Loire, 2 dans la Nièvre et 0 dans l'Yonne



144 élèves cumul sur les 7 derniers jours sur 271.764 élèves, soit 0,05 %



13 personnels cumul sur les 7 derniers jours sur 26.793 personnels, soit 0,05 %



Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.



Tests salivaires pour les élèves et personnels du lundi 26 avril au lundi 3 mai

4.833 tests Covid proposés

3.182 tests réalisés

0,22 % de tests positifs