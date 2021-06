Petit message d'un cycliste chalonnais à une automobiliste chalonnaise

Patrick, fidèle d'info-chalon.com a souhaité partager sa mise au point.

"Cet après midi en rentrant de ma ballade en vélo, je me suis fait gentiment enguirlandé par une dame en voiture blanche. Prétexte de sa fulmination je venais de griller un feu rouge avenue E Herriot à Chalon. Je voudrais dire à cette dame et à tout les automobilistes que je n'ai pas grillé ce feu car depuis peu ( il est vrais à Chalon) des petits panneaux ont été fixé pour autoriser les cyclistes à poursuivre leur chemin sans avoir à s'arrêter si, je dis bien si aucun véhicule ne s'engage, ce n'est pas une obligation c'est juste une mesure pour facilité la vie des cyclistes. Donc madame la prochaine fois avant de baisser votre vitre et de zigzaguer dangereusement pour tancer un cycliste, vérifiez avant si sous le le feu tricolore il ni a pas un de ces panneaux apposés. Si Info Chalon peut vous aider en publiant la photo d'un de ces panneaux qui sont en place dans certaines Villes depuis au moins 10 ans. À bon entendeur et sans rancune".

Patrick

Si chaque ville se met à produire son code la route perso cela ajoutera au bordel ambiant et se retournera contre les plus faible c'est à dire les cyclistes!

je suis VTTISTE et ne roule pas sur les routes beaucoup trop dangereux, réservé aux suicidaires!

Michel