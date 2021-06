Un nouveau numéro vert pour l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) vient de mettre en place une ligne téléphonique via un numéro vert pour accompagner et apporter des réponses adaptées à ses ressortissants qui accomplissent des démarches en matière de reconnaissance et de réparation, de pensions, de droits accessoires, de mentions, d’indemnisations, de voyages sur les tombes, ou de travaux sur les monuments aux morts.

Le numéro vert 0801 907 901 est ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.