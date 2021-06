Les communistes de Bourgogne-Franche Comté appellent " au rassemblement des forces de la gauche et de l’écologie le 27 juin prochain"

Communiqué du Comité Régional du PCF Bourgogne Franche-Comté

Le niveau historique de l’abstention traduit un nouvel approfondissement de la fracture démocratique qui s’installe dans notre pays. Elle touche massivement la jeunesse et les classes populaires, c’est-à-dire celles et ceux qui ont le plus besoin d’un changement profond de politique.

Cette crise politique est lourde de dangers pour notre société.

Le fiasco de l’acheminement des professions de foi et des bulletins de vote, confié par l’Etat à une entreprise privée, participe de cet effondrement démocratique. C’est un scandale.

La liste conduite par Marie-Guite DUFAY arrive en tête du scrutin. Nous nous en félicitons, et les communistes y ont contribué.

Pour autant, on aurait tort de sous-estimer le très haut score du Rassemblement National, et son ambition de gagner la Région dimanche prochain. Quelques milliers de voix le séparent de la liste de Marie-Guite DUFAY. Rien n’est donc joué.

La politique menée par le gouvernement actuel a largement contribué à cette situation. Son candidat en Bourgogne Franche Comté, Denis THURIOT, prendrait une lourde responsabilité s’il provoquait, en se maintenant au second tour, une quadrangulaire à hauts risques vis-à-vis du Rassemblement National.

Nous en appelons au rassemblement des forces de la gauche et de l’écologie le 27 juin prochain : ne laissons pas la Région aux mains de la droite et de l’extrême-droite ! Elisons, au Conseil Régional, une nouvelle majorité, riche de la diversité de ses composantes, qui portera des politiques répondant aux urgences sociales, climatiques et démocratiques des habitants.