Golf : Coupe Amplifon : Lucas Denis devant Philippe Landrot

La jeunesse l’a emporté sur l’expérience lors de la coupe Amplifon 2021, avec le succès mérité de Lucas Denis.

Avec un début de saison qui a eu bien du mal à se lancer, conséquence de la pandémie de Covid-19, les golfeurs seraient-ils moins motivés que par le passé ? Ou bien avec l’assouplissement des contraintes liées à la crise sanitaire, les joueurs auraient-ils préféré une autre activité que la pratique de leur sport favori ? Toujours est-il qu’ils n’ont été que quarante à disputer, en ce dimanche à la météo estivale, l’édition 2021 de la coupe Amplifon.

Confirmant son bon début de saison, Lucas Denis a dominé la compétition et n’a laissé que des miettes à ses adversaires. Seul l’expérimenté Philippe Landrot lui a résisté avec au final une belle victoire en net.

La remise des prix - une des toutes premières de l’année - a été l’occasion pour Quentin Jaboulet, le sympathique responsable des centres Amplifon de Chalon, Beaune et Nuits-Saint-Georges, non seulement de féliciter les gagnants mais également de rappeler que les dits centres proposaient des tests auditifs gratuits sur rendez-vous.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 19 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 32.

2e série dames : brut : 1. Brigitte Meslin (Chalon) 20 ; net : 1. Charlotte Pechon (Chalon) 40.

1re série messieurs : brut : 1. Lucas Denis (Chalon) 28, 2. Philippe Landrot (Chalon) 25 ; net : 1. Philippe Landrot (Chalon) 37, 2. Lucas Denis (Chalon) 34.

2e série messieurs : brut : 1. Jean-Bernard Denogent (Avoise) 21 ; net : 1. André Parrad (Chalon) 41, 2. Stéphane Vandenabeele (Chalon) 39, 3. Denis Pabiszak (Chalon) 39, 4. Jean-Pierre Vitton (Chalon) 38.

3e série messieurs : brut : 1. Mathieu Roux (Montceau) 13 ; net : 1. Mathieu Roux (Montceau) 36.

4e série messieurs : brut : 1. Louis Morland (Chalon) 12 ; net : 1. Louis Morland (Chalon) 47.

Gabriel-Henri THEULOT