Deux soirées réussies pour la présentation de saison de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône !

On vous dit tout...

Le lancement de la saison 2021-2022 a eu lieu en plusieurs étapes : mercredi dernier, c'est la presse qui était conviée dans le Petit espace puis c'est un grand week-end qui a été consacré au public avec un programme quelque peu différent pour chaque soirée. En effet, vendredi soir, en plus de découvrir le programme concocté par la Scène nationale qui a choisi de découper un peu les choses cette année avec une annonce des spectacles jusqu'à fin décembre pour le moment, le public venu très nombreux a pu profiter de l'Esplanade où se déroulait en fin de présentation le concert de Keren Ann accompagnée du Quatuor Debussy. La seconde soirée a eu lieu en intérieur en raison des conditions météorologiques incertaines qui étaient annoncées. Samedi soir, c'est l'Orchestre Franck Tortiller 'Shut up'n sing yer Zappa' qui a donc pris place sur la scène du Grand Espace.

L'Espace des Arts a 50 ans ! 2021 sera un tournant...

S'il a su au fil des années fidéliser le public, le nouveau projet porté par son Directeur, Nicolas Royer est résolument tourné vers la jeunesse. D'ailleurs, du 1er janvier au 19 mai 2021, ce sont 5000 jeunes qui ont été accueillis ! L'installation d'une salle de classe permanente à l'Espace des Arts encadrée par un artiste de la saison permet de construire un projet autour de l'oralité. Ainsi, ce sont 4 classes qui ont pu expérimenter diverses pratiques artistiques. L'année prochaine, 6 classes du Grand Chalon seront accueillies dans le cadre de ce dispositif 'Trop Classe !'. "C'est un projet très novateur et c'est la 1re Scène nationale à le faire en France", souligne le nouveau directeur de l'Espace des Arts.

Cette année également, un collectif Espace de Rue autour des cultures urbaines s'est installé au sein de l'EDA dans le local situé sous la coursive qui longe la Maison des Sports. De nombreux jeunes venaient danser à cet endroit, à l'extérieur sous l'abri, depuis de nombreuses années, ils disposent désormais d'un vrai lieu ! Des danseurs mais aussi des DJ, grapheurs et un vidéaste se sont emparés de cet espace. Le collectif accueille également un groupe de jeunes danseurs-interprètes qui suivent là une vraie formation professionnalisante (1200h d'enseignement) fruit de l'association de 3 structures partenaires : l'Espace des Arts, le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon (CRR) et le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP). Les danseurs ont commencé cette formation au mois de janvier et à la rentrée prochaine, ce seront 12 places qui seront ouvertes.

Encore des nouveautés :

Un bar-restaurant Bloc 7 va s'installer dans la Rotonde de l'Espace des Arts et proposera boissons et restauration rapide, fraîche et faite maison, du lundi au samedi de 16h à 22h et jusqu'à minuit les soirs de spectacles. Côté billetterie, la grille tarifaire a été remodelée et simplifiée. Renseignements : www.espace-des-arts.com

Bilan...

Avant la présentation de la saison pour la période allant jusqu'au 30 décembre 2021, Nicolas Royer a tenu à préciser que cette année, ce sont 180 dates qui ont été annulées in situ et 100 en tournée mais qu'en dépit de la situation "ils ont joué partout où ils ont pu". On se souvient ainsi du spectacle 'Cabaret sous les balcons' qui a largement tourné dans les Ehpad et maisons de retraite de Saône-et-Loire dans le strict respect des gestes barrières. Cette Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône soutenue par le Grand Chalon avait suscité la curiosité de la presse nationale et également celle du New York Times qui leur avait consacré un article. De même, le spectacle 'Renversante', une pièce où hommes et femmes inversent leurs places, a été jouée 150 fois en tout, dans les classes de 5e des collèges du département. "C'est un engagement politique de défendre par le spectacle vivant des valeurs" insiste Nicolas Royer.

Remerciements

Lors de ces deux soirées de lancement de la nouvelle saison, le public a eu la surprise de voir sur scène la jeune Sarah qui a récité, en préambule, un poème de Jacques Prévert. Faisant suite à cette prestation sans faute, Nicolas Royer dans sa prise de parole a tenu à préciser que cette jeune fille avait bénéficié, avec sa classe, du dispositif 'Trop Classe !'. Il a ensuite tenu à adresser chaleureusement ses remerciements à tous : au public qui est resté fidèle, à ses équipes qui ont continué à œuvrer aux côtés et pour soutenir les artistes... Remerciements repris par Sébastien Martin qui a félicité Nicolas Royer et ses équipes pour tout le travail accompli, les partenaires et le club des mécènes présidé par Agnès Vitteaut-Alberti et regroupant désormais 21 membres.

Embarquez !

Extrait du discours de Nicolas Royer : " Alors oui, nous allons embarquer sans tout savoir, parce qu’on a des attentes dont on ne sait rien encore, des désirs qu’on découvrira en chemin

Et déjà on a lâché les amarres.

Vous le savez, les artistes sont de bons compagnons de voyage.

Notre promesse est immense, forcément folle mais nous savons que vous partagez avec nous cette même déraison et cette même urgence joyeuse de vivre.

Les artistes qui sont montés à bord et nous-mêmes essaierons sincèrement de ne pas vous décevoir. C’est maintenant, tout de suite ! »

Sur scène, c'est également une partie de l'équipe de l'Espace des Arts et du Conservatoire du Grand Chalon pour les co-réalisations, qui ont présenté le programme alléchant de cette nouvelle saison. A découvrir ici : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles

EDA : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône