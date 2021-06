DEPARTEMENTALES - CHAGNY - "Nous sommes candidats à un seul mandat : conseiller départemental" rappellent Claudette Brunet-Lechenault et Jean-Christophe Descieux

Communiqué de presse

Madame, Monsieur,

Nous remercions chaleureusement les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages dès le 20 Juin et nous ont placés en tête de ce scrutin.

Mais il nous faut transformer l’essai pour gagner.

L’abstention du premier tour est très élevée, ce qui est triste dans une démocratie.

Et pourtant, grâce à ses compétences, le Département vous accompagne et vous protège tout au long de votre vie : pensez aux enfants placés, aux handicapés, aux personnes âgées en EHPAD, aux aides à domicile et à bien d’autres qui ont besoin que l’on s’occupe d’eux.

Nous sommes des élus de proximité et nous voulons continuer à l’être : il y a tant de personnes dans le besoin !

Nous sommes candidats à un seul mandat : conseiller départemental.

Comment peut-on, sérieusement, être maire, vice-président d’agglomération, exercer une profession, voire être en plus président du Sirtom et vouloir aussi être conseiller départemental ?

Par ailleurs le nouveau maire de Chagny avait expliqué pendant la campagne des municipales qu’il se consacrerait à sa commune : il a déjà terminé avant d’avoir commencé ?

Dans un tract distribué aux Chagnotins il dit que : « la ville de Chagny doit se positionner massivement comme la ville qui pèse dans les projets et les décisions du canton ». Et Saint Léger-sur-Dheune, Couches et les petites communes ?

Nous sommes en total désaccord sur ce point : si Chagny a un rôle de chef-lieu de canton à jouer -et c’est le rôle de son maire à s’y investir- il est hors de question que Chagny impose aux autres communes sa vision du canton.

C’est justement parce que nous ne sommes élus dans aucune commune, que nous n’avons aucune responsabilité dans aucune des quatre agglomérations, que nous pouvons avoir une vision objective de notre canton et coordonner toutes les énergies, notamment au sein du Conseil Economique Social Environnemental que nous souhaitons mettre en place.

Que le maire de Chagny fasse déjà son travail ! Nous ferons le nôtre.

Nous connaissons bien ce canton, ses communes et ses associations.

Nous avons travaillé avec tous. Nous continuerons.

Nous voulons un département plus solidaire et inscrit dans une démarche de développement durable. Ce sont des valeurs de Gauche et nous en sommes fiers !

Nous appelons les abstentionnistes à se déplacer pour voter.

Nous voulons rassembler : nous comptons sur vous !

Claudette Brunet Lechenault Jean-Christophe Descieux

Conseillers départementaux